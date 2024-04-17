Минздрав проверил наличие всех вакцин в российских регионах

Все вакцины на территории всех российских регионов, в том числе затопленных паводком, имеются в наличии. Об этом заявил руководитель министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, чьи слова передает ТАСС.

«Сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют», — объявил министр в ходе совещания с членами правительства РФ.

Согласно его информации, дополнительно подготовлены бригады по вакцинации. Помимо этого, в подтопленных паводкам регионах все медицинские службы подготовлены к оказанию помощи, в том числе в случае проведения эвакуации.

«Каких-либо дополнительных вопросов нет», — подытожил глава ведомства.

Незадолго до этого Мурашко заявлял, что вся врачебная помощь жителям пострадавших от паводка регионов уже организована, все вакцины поставлены в необходимом объеме. Министр отметил, что никаких сложностей в организации и поставках медикаментов нет.