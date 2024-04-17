Глава МЧС доложил президенту полную информацию о паводках

На совещании с членами правительства глава МЧС Александр Куренков доложил Президенту РФ Владимиру Путину всю самую полную ситуацию о паводках в стране и принимаемых мерах по минимизации последствий.

В режиме видеоконференции, министр отчитался о ситуации в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

"В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Уровень воды в этих городах еще выше опасных отметок, но устойчиво снижается. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал", - сообщил Александр Куренков.

Министр отметил, что в Оренбургской области остаются подтопленными 76 населенных пунктах и 45 СНТ. Там до сих пор не освободились от воды более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения размещены чуть более тысячи человек.

Сейчас в Оренбургской области проводится откачка воды, вывоз мусора и обеззараживание территорий.

"Формируются дополнительные насосные группы и резерв тепловых пушек для просушки домов. Организована работа по сбору, доставке и распределению гуманитарной помощи. При этом глава ведомства отметил ощутимую помощь волонтеров". - говорится на сайте ведомства.

Министр отметил и работу по выплатам компенсаций пострадавшим. По его словам. значительная часть заявлений от пострадавших подана через портал "Госуслуги".

"Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек. По мере освобождения улиц от воды специальные комиссии приступают к оценке ущерба. График, а также районы их работы ежедневно уточняются, размещаются на официальных ресурсах и публикуются в социальных сетях", - доложил главе государства Александр Куренков.

По ситуации в Курганской области Александр Куренков сообщил, что волна паводка уже подошла к самому Кургану.

"В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды. В 25 населенных пунктах подтопленными остаются более 600 жилых и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысячи приусадебных участков, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог", - такие цифры по Курганской области привел министр.

По его информации, в область заблаговременно переброшена дополнительная группировка сил и средств. Эвакуированы почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи детей. Развернуты 20 пунктов временного размещения, ведутся выплаты пострадавшему населению.

В Тюменской области также составлен крайне неблагоприятный прогноз.