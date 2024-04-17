Лебедев высказался о пожелавшем удачи израильской ПВО Галкине*

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал видео комика Максима Галкина* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), в котором тот пожелал удачи израильской ПВО. В обзоре новостей, доступном во России.

«Если бы он сидел в России и, попивая виски, сказал бы "Удачи нашим ПВО", здесь бы был просто говношторм. Просто бы его снесли с лица земли, от него бы одна тень, наверное, осталась, его бы зачморили, отменили (...) А в Израиле — пожалуйста, можно», — заявил Лебедев, рассуждая о видео Галкина.

Дизайнер также счел интересным повышенное внимание СМИ к Галкину и указал, что комик на своих концертах до сих пор пародирует певиц Машу Распутину и Лайму Вайкуле.

Артемий Лебедев назвал проблему России

Максим Галкин 14 апреля отреагировал на атаку Ирана на Израиль. Юморист, живущий в Израиле, опубликовал видео, на котором со стаканом виски в руках желает удачи «нашим ПВО».

Перед этим Галкин высказался о работе в программе «Лучше всех!», которую он ранее вел на Первом канале. Он назвал это шоу лучшей передачей на российском телевидении.