Симоньян призналась, что узнала о загадке про два стула из интервью Дурова Карлсону

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что впервые узнала о тюремной «загадке» о двух стульях из интервью владельца Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Интервью вышло утром 17 апреля. В помещении, где Карлсон общался с Дуровым, можно заметить два стула. На одном из них расположены «пики точеные», а на другом — мужские половые органы.

«Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону Век учись, как говорится», — прокомментировала выбор мебели Симоньян.

Сама по себе матерная «загадка» пришла в интернет-фольклор из тюремной среды, где использовалась для проверки новоприбывших в камеру. Она звучит следующим образом: «Есть два стула: на одном пики точеные, на другом (нецензурная лексика). На какой сам сядешь, на какой мать посадишь?». В результате мем про два стула стал синонимом сложного выбора, когда один вариант не лучше другого.