Верховный суд отменил решение по делу осужденного за госизмену профессора

Верховный суд РФ отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина, осужденного за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Летом 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Задержан и арестован ученый был в апреле 2021-го.

Сообщалось, что дело против Голубкина - физика-теоретика и доктора технических наук - связано с его участием в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. По версии следствия, физик передал коллегам из Нидерландов отчеты, в которых содержалась государственная тайна.

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В сентябре 2023-го первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Голубкину.

Голубкина задержали после ареста его коллеги Анатолия Губанова, который занимался тем же международным проектом. В октябре 2023 года Губанова приговорили к 12 годам колонии строгого режима.