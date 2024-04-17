Проливной дождь в Дубае связали с паводком в Оренбуржье

Повышенные выбросы углекислого газа в атмосферу могут привести к полному нарушению стабильности климата, заявил Алексей Карнаухов. Если в ближайшее время человечество не снизит выбросы углекислого газа в атмосферу, температура Земли уже через 250-300 лет превысит стоградусную отметку, рассказал в интервью НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет, сообщила в соцсетях пресс-служба правительства страны. Менее чем за сутки выпало более 254 миллиметров осадков. Из-за проливных дождей отменено 45 рейсов из аэропорта Дубая. Вылета из ОАЭ ожидает около 2,5 тысячи россиян. По словам Карнаухова, подобная погодная аномалия напрямую связана с глобальным потеплением.

«Климат меняется, притом кардинально. В прошлом году меня потрясло наводнение в Ливии, в результате которого погибли 10 тысяч человек, еще 20 тысяч пропали без вести, хотя обычно в Ливийской пустыни может за год не выпасть и капли дождя. Так стоит ли считать то, что сейчас происходит в Дубае чем-то экстраординарным? В прошлом году уже было нечто похожее, просто в Ливии не было такого количества туристов. Многие аномальные события сегодня стали происходить чаще, и эти изменения связаны с глобальным потеплением. Выбросы углекислого газа повышают температуру Земли, циклоны начинают двигаться быстрее, увеличивается количество осадков во время дождей. Гидротехнические сооружения, рассчитанные на основе предыдущего опыта не справляются с потоками воды. Возникают наводнения, стихийные бедствия. События в Дубае и в Оренбуржье – звенья одной цепи, как и лесные пожары», - сообщил он.

Как добавил собеседник НСН, действующих мер борьбы с глобальным потеплением недостаточно, при этом многие люди по-прежнему недооценивают серьезность проблемы.

«Если мы не удержим глобальное потепление, можем получить планету, нагретую до температуры 500-700 градусов. Стоградусная отметка может быть превышена уже через 250-300 лет. Международные организации сейчас пытаются что-то сделать, к сожалению, результаты не очень заметны. Несмотря на сокращение выбросов сохраняется экспоненциальный рост концентрации углекислого газа в атмосфере. Значит, нужны гораздо более серьезные решения. В среде климатологов уже есть мнение, что мы не удержим рост температуры в пределах двух градусов. Многим людям, к сожалению, безразлично, что будет с нашей планетой через 300 лет. В этом главная опасность», - пояснил Карнаухов.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Дубае передвигаться по городу можно только на автомобилях. Осадки также привели к затоплению одного из крупнейших торговых центров мира «Дубай Молл», передает «Радиоточка НСН».