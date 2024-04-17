Раскрыта цена вульгарных стульев из интервью Дурова

Бизнесмен, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону и привлек внимание пользователей сети интерьером своего офиса. Соответствующее видео опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

Позади миллиардера на одной из полок шкафа стояли два маленьких стула: один — с точеными пиками, а второй — с фигурами мужских половых органов. Известно, что данные предметы интерьера можно купить за 249 тысяч рублей. Раскрыта также и цена аренды стульев — 30 тысяч рублей.

Известно, что ранее данные стулья были выставлены в качестве экспонатов на одной из выставок галереи «Свиное рыло», которая расположена в Санкт-Петербурге. Сам Дуров никак не комментировал происхождение стульев с вульгарным дизайном.

Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону: главное

В интервью Дуров рассказал, что основное давление на Telegram оказывают не правительства различных государств, а корпорации Apple и Google.