В Сочи расцвел смертельно ядовитый "цветок из драконьей пасти"

В сочинском парке "Южные культуры" зацвела ядовитая глициния, которую называют "цветком из драконьей пасти" Об этом сообщает пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника.

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"Глициния двигается как змея, оплетая по часовой стрелке все по пути, - говорится в сообщении. - Порой она уничтожает другие растения или даже себе подобных. "Дыхание" глицинии смертоносно для многих насекомых и летающих микроорганизмов в воздухе".

Отмечается, что во всех частях лианы фиолетового цвета содержатся лектин и вистерин, способные привести к сильнейшему ожогу ротовой полости и при приеме внутрь даже к летальному исходу.

Несмотря на опасность, в Азии глицинию особенно почитают. Судя по поверью, это растение отпугивает демонов и притягивает удачу. В Японии и Китае встречаются глицинии с кистями длиной до 140 сантиметров. Ядовитая лиана вдохновляет писателей, парфюмеров, художников и ювелиров всего мира.

Напомним, парк "Южные культуры" перешел на летний режим работы.