Конюхов решил провести лето в одиночестве на Северном полюсе

Лето 2024 года Федор Конюхов проведет в одиночестве на Северном полюсе, впервые в истории долетев туда на мотопараплане. Об этом сам путешественник рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

Ранее стало известно, что в июле 2024-го Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным планируют за 12–14 часов совершить на мотопараплане рекордный беспосадочный перелет протяженностью до 800 километров до точки географического Северного полюса.

"Лето будет интересное, напряженное. Мы хотим с моим другом, с хорошим пилотом, летчиком Игорем Потапкиным долететь до Северного полюса от побережья, от Земли Франца-Иосифа. В это время туда подойдет ледокол и привезет мне снаряжение, чтобы разбить там полярную станцию одиночки. Я уже так делал два года назад. Игоря заберут, соответственно, мотопарапланы заберут: это будет впервые – до Северного полюса на мотопараплане долететь", – рассказал он.

Конюхов также отметил, что после Севера отправится на весельной лодке от мыса Горн (Чили) до Австралии.

"Там 200 дней буду в океане", – сказал он, добавив, что такой срок не кажется ему большим и что он не испытывает одиночество в подобных путешествиях. "Я знаю, что всегда присутствует кто-то, когда я иду на весельной лодке или на яхте. Всегда рыбы идут, сам океан живой, птицы, альбатросы – все живое. Но даже если и рыб нет, и альбатросов нет, и китов, и людей соответственно, то я знаю, что всегда присутствуют те святые или святой, кому я молюсь, и сам Господь Бог. И тогда ты знаешь, что ты не один", – признался путешественник.

Большое интервью с путешественником Федором Конюховым смотрите 17 апреля в 18:30 на телеканале Москва 24. Ранее Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре – они преодолели расстояние в 2 540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года.