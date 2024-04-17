В России появится «Путинский» район

Жители Шейх-Мансуровского района Грозного проголосовали за создание на его территории нового района, названного в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщила мэрия столицы Чечни.

По данным пресс-службы, опрос проходил с 3 по 5 апреля, в нем приняли участие 35 тыс. человек.

«За присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34,7 тыс. горожан, более 200 человек предложили «свои варианты ответа», - отметили в администрации города.

Решением городской думы опрос признан состоявшимся, соответствующие материалы переданы в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.

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При этом мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в ходе совещания с заместителями и представителями подрядных организаций отметил, что необходимо уделить особое внимание качеству работы, так как новый район столицы Чечни должен стать «одним из самых благоустроенных и востребованных в республике».

Он также обратил внимание на то, что процесс строительства на каждом этапе лично контролирует Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, и «важно оправдать оказанное доверие».

Ранее Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, какой он видит Чечню в будущем. По его словам, местные власти стараются вывести республику «на первое место по всем направлениям». Также он отметил, что «через пять лет Грозный и другие города будут неузнаваемы».