Российского блогера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал российского блогера Александра Штефанова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что Штефанов опубликовал в интернете материалы, не сопроводив их предупреждающей маркировкой.

Блогеру назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что он не оставил плашку иностранного агента на публикации с опросом в своем Telegram-канале.

До этого Штефанов высказался об эмиграции. Он заявил, что не может гарантировать, что не покинет Россию. Позднее блогер сообщил, что уехал из страны на неопределенное время.