Попова заявила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

Нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире предполагает высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Москва24

«Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут <...>. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа», - сказала она. ТАСС

Так, уже в 2024 году были зафиксированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили. Кроме того, расширяется география заболеваемости холерой, лихорадками Эбола и Марбург, отметила Попова. Газета.Ru