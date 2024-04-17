Раскрыто значение двух вульгарных стульев в кабинете Павла Дурова

Вульгарные стулья в кабинете основателя мессенджера Telegram Павла Дурова выдали его извращенные фантазии, заявил криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru. Ранее бизнесмен дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, на опубликованном видео на заднем плане можно заметить два стула, на одном — пики, на втором — мужские половые органы.

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Может у Дурова извращенные мозги, фантазии? Что-то он увидел в пиках...и мужских половых органах? Только ему ведомо, что он имел в виду, выставляя такие стулья на всеобщее обозрение. Ничего смешного в этом нет, — сказал собеседник.

Также криминалист добавил, что к уголовной тематике это не имеет никакого отношения. По его словам, на тюремном жаргоне всякие «пики точеные» ничего не изображают.

Во-первых, в СИЗО стульев нет в принципе, есть прикрученные к полу табуретки около столов. В камере стоят стол и длинные лавки, прикрученные к полу, больше ничего, никаких стульев. В следственных кабинетах — обычные табуретки, — отметил Игнатов.

Собеседник рассказал, что в колониях и лагерях имеются стулья, но «без всяких сюрпризов». Эксперт заявил, что никто в здравом уме в обычной камере так шутить не будет, в противном случае «можно поплатиться за это жизнью».

Если брать тюремную тему, то это ничего не значит. Если бы и появились, то только в камере с так называемыми обиженными — низшей кастой. В местах лишения свободы практически все запрещено, особенно пики, — резюмировал эксперт.

Во время беседы с журналистом Дуров признался, что у него «на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». При этом предприниматель не тратит их ни на недвижимость, ни на предметы роскоши — такой образ жизни, заверил он Карлсона, совсем его не прельщает. Все, что его интересует — работа над Telegram.