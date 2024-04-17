Когда отдыхаем на майских праздниках и чего ждать от погоды

Совсем скоро россиян ждут длинные весенние выходные, традиционно с особым рвением ожидаемые всеми трудящимися. О том, сколько и когда мы отдыхаем в 2024 году, и о многообещающем прогнозе погоды читайте далее.

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Даты официальных праздничных дней в мае 2024 года

Май традиционно считается одним из самых коротких рабочих месяцев в году. Ведь в нем есть сразу 2 государственных праздника:

Праздник весны и труда 1 мая,

День Победы 9 мая.

Эти дни всегда выходные, однако помимо них дается несколько дней отдыха.

В 2024 году в мае 11 выходных дней, а рабочих всего 20. В сравнение с 2023 годом это особенно приятно, ведь тогда мы отдыхали только семь дней.

Большая часть майских праздников действительно приходится на май. Однако отдыхать россияне начнут уже в апреле:

28, 29, 30 апреля и 1 мая- выходные дни. На работу трудящиеся выходят 2 мая.9, 10, 11 и 12 мая- выходные дни. Обратите внимание, что рабочий день 8 мая сокращен на один час. На работу трудящиеся выходят 13 мая.

Напомним, что граждане могут быть вызваны на рабочее место без их письменного согласия, если:

необходимо предотвратить катастрофу,

производственную аварию или заняться устранением их последствий,

требуется проведение работ в силу чрезвычайного ( пожары, наводнения, землетрясения и т.д.) или военного положения,

нужно предотвратить уничтожение или порчу имущества организации.

Переносы выходных

Согласно Трудовому кодексу РФ, при совпадении нерабочих и праздничных дней выходной переносится на следующий после праздничного день.

В соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля. Эта система призвана улучшить положение работников и дать им возможность полноценно отдохнуть.

Получается, что в 2024 году с 28 апреля по 12 мая россияне выйдут на работу только на 5 дней.

Погода на праздники

Вооружитесь легкой верхней одеждой на майские праздники. Ведь большинство метеорологических служб уверены, что 28 апреля температура воздуха не поднимется выше 15 градусов днем и 8 ночью. Примерно таких же погодных условий стоит ждать на протяжении следующих 5 дней, а 1 мая может даже пройти на фоне небольшого дождя.

Совсем "майской" погода станет 9 мая, когда воздух прогреется до 18 градусов днем и 10 ночью. К тому же вероятность дождя в День Победы минимальна.