Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону: главное

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Программист рассказал о своем детстве в Италии, стремлении к свободе, создании Telegram и уличном нападении в Сан-Франциско.

О себе

Дуров рассказал, что его семья переехала из СССР в Италию, когда ему было четыре года. По его словам, во время жизни в Италии он понял, что капитализм и система свободного рынка «определенно лучше».

«Я ходил в школу в Италии и стал частично европейцем в результате», - подчеркнул Дуров, добавив, что был одним из лучших учеников в своем классе, хотя сначала ни знал ни слова по-итальянски.

Старшего брата Дурова Николая (программист, работавший над созданием «ВКонтакте» и Telegram) показывали по итальянскому телевидению, называя вундеркиндом.

Павел Дуров решил поселиться в ОАЭ

После развала СССР семья Дуровых решила переехать в Россию, в Санкт-Петербург, где отцу предложили работу в университете. Позже Николай Дуров стал победителем международных Олимпиад по математике и программированию, а Павел Дуров был лучшим учеником в своей школе. Для обоих братьев программирование стало настоящей страстью, позже Павел начал создавать веб-сайты для своих однокурсников.

«ВКонтакте» появилась, когда Дурову был 21 год. Он сам писал код, сам занимался дизайном, сам работал с серверами и в начале сам был службой поддержки.

О Telegram

Идея создать Telegram появилась в том числе из-за желания Николая и Павла Дуровых иметь безопасной канал связи с «достойным» шифрованием - на фоне их отказа удалять некоторые группы или предоставлять данные пользователей по требованию властей. Павел Дуров подчеркнул, что никогда не стремился стать богатым, но всегда стремился к свободе. По его словам, у него нет ни роскошной недвижимости, ни самолетов, ни яхт - это «не его образ жизни».

«Мой брат, будучи гением, смог создать этот стандарт шифрования [для Telegram]. Я больше занимался пользовательским интерфейсом», - рассказал Дуров.

Он добавил, что рост Telegram оказался «органическим» - его создатели не вкладывались в рекламу мессенджера в отличие от конкурентов. Сейчас у Telegram более 900 миллионов пользователей.

До переезда в Дубай, где сейчас базируется Telegram, в компании рассматривали несколько других городов, включая Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско. Везде существовали бюрократические препятствия, к примеру, в Германии невозможно было нанять программистов-иностранцев, сначала не предложив работу специалистам из ЕС. А в США создатели Telegram столкнулись с пристальным вниманием ФБР.

О нападении в США

Дуров рассказал Карлсону, что думал о переезде в США, но отказался от этой идеи, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско.

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter», - заявил он.

По словам Дурова, произошла «короткая драка», было «немного крови», но он смог защититься и убежать. Первое в его жизни нападение за границей стало шоком.

Об Илоне Маске

Павел Дуров заявил, что поддерживает покупку Twitter (сейчас Х) основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Дуров считает, что при Маске соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова». Также в бывшем Twitter пытаются внедрять инновации.