Синоптик предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России

Аномальное тепло и температуры, превышающие многолетние наблюдения, ожидают жителей Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, очень теплая погода будет в ближайшие три дня, с 17 по 19 апреля, в Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях. Здесь ожидается до 19-22 °С, что на 6-9 градусов выше нормы.

Тепло до конца недели сохранится и в Приволжском федеральном округе, жителей которого ждет «майско-июньская температура». В Кировской и Нижегородской областях – плюс 17 - 23 °С, в Татарстане – плюс 26 °С, а в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Саратовской областях – плюс 21 - 23°С, заметил синоптик.

Роман Вильфанд также обратил внимание на то, что на юге уже совсем лето и температура приблизится к плюс 30°С.

«В Краснодаре – плюс 30 - 32 °С, температура выше нормы на 10 - 11 °С», - рассказал синоптик.

Также выше средних значений температура в Крыму и на Ставрополье.

«А в Карачаево-Черкесской Республике - до 33 градусов тепла, это выше нормы на 12 °С», - добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что подъем воды ожидается сразу в нескольких регионах России — в Сибири, на Южном Урале, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. По его словам, это связано с холодной и снежной зимой, которая быстро сменилась на теплую весну.