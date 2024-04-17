Подсчитано количество памятников Ленину в разных странах мира

Владимир Ульянов-Ленин покинул наш мир в 1924 году, но его образ жил - и живет! - по всему миру столетие. Десятки тысяч статуй, бюстов и памятников Ленину были возведены в бывших советских республиках и других странах. Некоторые изваяния со временем трансформировались, а какие-то изначально были задуманы с изрядной долей творческой фантазии. Попробуем вспомнить некоторые из них.

1. Монголия не входила в состав СССР, но свой музей Ленина в Улан-Баторе был. Теперь там находится бильярдная.

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2. А так "переосмыслили" вождя в Париже. Да, мягким и пушистым Ленин не был, но в исчадие ада его превращать, наверное, слишком...

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3. Это, вероятно, самый непохожий на своего прототипа памятник Ленину. Поставили его в довольно неожиданном месте - на индийском курорте Морджим (Гоа). Оригинальности произведению добавляет и то, что памятник, ко всему прочему, еще и цветной.

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4. Этот памятник попал в Данию из Латвии, где его демонтировали под предлогом борьбы с советской символикой. В начале 1990-х годов его выкупил датский бизнесмен и перевез на родину. Монумент нашел свое пристанище в деревне близ города Хернинг. Для Ленина изготовили специальные подставки, на которые "уложили" памятник, назвав композицию "Ленин умер".

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5. В Нью-Йорке на Манхэттене на пересечении Восток-Хьюстон Стрит и Эссекс Стрит стоит 13-этажное здание из красного кирпича. Это жилой комплекс "Красная площадь", построенный в 1989-м. Памятник на ее крыше ранее хранился на подмосковной даче, где жил его автор Юрий Герасимов. В 1994 году один бизнесмен нашел скульптуру на даче скульптора и перевез в Штаты.

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6. 1950 г. Этот памятник в Александровске-Сахалинском был известен под народным прозвищем "танцующий Ленин". В 1951 году его перевезли в Южно-Сахалинск. А в 1957-м заменили на более спокойный.

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7. Голова Ленина в Улан-Удэ - самая большая монументальная голова Ленина. Ее вес - 42 тонны. Голову отлили на экспериментальном заводе художественного литья в Мытищах, где также изготовили мухинских "Рабочего и колхозницу".