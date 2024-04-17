Еще в одном российском регионе мигрантам запретили работать в ряде сфер

В Амурской области мигрантам запретили работать в двух сферах — пассажирских перевозок и торговле. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Орлов, сообщается на сайте правительства российского региона.

«В настоящее время по патентам в Амурской области привлекаются около 14 тысяч иностранных граждан. При этом более 85 процентов из них задействованы на строительстве крупных инвестиционных проектов. Остальные заняты почти во всех видах деятельности на территории области, в том числе в строительстве, торговле, транспорте», — говорится в сообщении.

После вступления документа в силу работодателям поручено в течение трех месяцев привести численность мигрантов на рабочих местах в соответствии с новыми нормами. В правительстве уточнили, что заменить мигрантов смогут безработные россияне. В случае, если требование не будет выполнено, работодателю будет грозить штраф з в размере до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штраф для мигранта, работающего в перечисленных сферах, составит пять тысяч рублей с административным выдворением с территории России. Выявлением нарушений будут заниматься на рейдовых мероприятиях.

Днем ранее, 16 апреля, глава Камчатки сообщил, что с конца весны мигрантам запретят работать в сфере такси. Аналогичные ограничительные меры в апреле приняли и в Новосибирской области — там мигрантам ограничили право работы в торговле и сфере частного извоза.