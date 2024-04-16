В детдомах проживают почти 32 тысячи сирот и детей

Как рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе министерства просвещения, в 2023 году в детдомах России проживали 31,6 тысячи детей и подростков. Это меньше, чем годом ранее, когда в учреждениях содержалось 34,1 тысяча сирот.

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Также в ведомстве отметили, что в 2023 году в России выявили 41 958 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения: в 2022 году таких было 45 332 человека, а еще годом ранее — 46 831 человек.

При этом в 2023 году в семьи устроили 43 797 сирот. Это меньше, чем в 2022 году, когда новых мам и пап нашли 47 179 детей, и меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель составил 49 183 человека.

При этом в Минпросвещения указали, что если сравнивать количество устроенных детей с выявляемыми, то динамика устройства будет все-таки положительной — плюс 4,4 процента.

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