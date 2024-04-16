Названы города с самым высоким качеством жизни

Вопреки западным санкциям уровень жизни в России растет. И люди это чувствуют. Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при правительстве РФ, показал, что по итогам I квартала 2024 года общая оценка качества жизни населением заметно повысилась. Итоговый Индекс качества жизни поднялся до 97 баллов против 91 в IV квартале 2023 года. О том, в каких регионах стало жить лучше и почему, мы поговорили с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексеем Зубцом.

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В каких городах жить стало лучше?

Алексей Зубец: Городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале 2024 года стали Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, Тула. При этом Грозный и Москва набрали практически одинаковую сумму баллов оценки качества жизни.

Наибольший прогресс по оценке качества жизни показали Саранск, Тверь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Пермь и Брянск.

Сколько лет вы уже занимаетесь оценкой качества жизни в городах?

Алексей Зубец: Исследования по данной методике проводятся с 2015 года. Это позволяет отслеживать динамику показателей качества жизни по стране в целом и на длинных, и на коротких временных интервалах, получать оперативные оценки. Так, замеры показали, что итоговый Индекс качества жизни в I квартале 2024 года заметно вырос против показателей конца предыдущего года. Его значение увеличилось до 97 пунктов.

А в какие-то годы Индекс качества жизни превышал 100 пунктов?

Или люди лучше, чем сейчас, никогда не жили?

Алексей Зубец: За базу исследований за 100 пунктов выбран I квартал 2021 года. То обстоятельство, что сегодня индекс приближается к 100 пунктам, говорит, что мы преодолели последствия западных санкций в 2022 и в 2023 годах и вышли на предкризисный уровень качества жизни. Именно тогда, в 2021 году, показатели качества жизни в нашей стране были на самом высоком уровне.

Ваш мониторинг уникален тем, что он беспристрастен: люди сами рассказывают, что им нравится, что не нравится.

Алексей Зубец: Да. Мы просим жителей городов оценить качество жизни по ряду важных показателей. Среди самых значимых: уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды - качество воды, воздуха, переработки отходов. Помимо этого при анализе качества жизни принимаются в расчет готовность населения переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность. В общем, довольно широкий перечень показателей, который позволяет разносторонне оценить качество жизни людей. Среди них основные - те, которые определяют готовность людей к переезду. Вообще наш подход опирается на то, что за качество жизни люди голосуют ногами. Если оно низкое, стремление перебраться на новое место жительства резко увеличивается.

Какие показатели в начале этого года стали выше?

Алексей Зубец: Выросла самооценка материального благополучия россиян, снизилась конфликтность общественных отношений, заметно улучшилась оценка экологической среды, качества медицинского обслуживания, а также работы системы среднего и высшего образования. Самый же большой рост отмечен в части оценки работы ЖКХ. Это неудивительно, учитывая, что нынешней зимой в ряде городов отмечались серьезные проблемы с теплоснабжением. Они имелись и в начале 2024 года, однако к весне отрицательные впечатления от них перестали определять отношение населения к работе ЖКХ.

Заметное снижение оценок произошло только по одному показателю - доступности недвижимости.

Из-за роста ставок по ипотеке?

Алексей Зубец: Да, цены на новостройки слишком высокие, а на вторичную недвижимость сложно взять доступную ипотеку. К тому же те, кто хотел купить новую квартиру и имел для этого достаточный доход, уже ее купили. Остались те, у кого доход может оказаться недостаточным, по мнению банка. Отсюда и более низкая оценка доступности жилья в первом квартале.

В каких городах наиболее доступное жилье?

Алексей Зубец: Выше всего оценивают доступность жилья жители Екатеринбурга, Мурманска, Воронежа, Белгорода, Пензы, Брянска, Нижнего Новгорода, Рязани, Саратова и Липецка. Я думаю, там приемлемое сочетание цены и зарплат. То есть зарплата может быть не самой высокой, но и цены на жилье тоже приемлемые. Отсюда наибольшее число тех, кто собирается покупать квартиры и дома.

А по уровню доходов населения какие города в лидерах?

Алексей Зубец: К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Казань, Хабаровск, Ярославль, Новосибирск и Тверь.

Где лечат лучше?

Алексей Зубец: Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания в Новороссийске, Москве, Липецке, Грозном, Набережных Челнах, Калининграде, Владимире, Сочи, Костроме и Нижнем Тагиле.

А обучают?

Алексей Зубец: Самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения в Сургуте, Новокузнецке, Саранске, Грозном, Белгороде, Нижневартовске, Кургане, Туле, Сочи и Кирове.

Экологией жители каких городов довольны больше всего?

Алексей Зубец: Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Сочи, Петрозаводске, Махачкале, Тамбове, Брянске, Калуге, Севастополе, Пензе, Самаре и Ульяновске.

Где меньше всего пьяниц и дебоширов?

Алексей Зубец: Менее всего деструктивное поведение распространено в Грозном, Тюмени, Владикавказе, Севастополе, Москве, Перми, Чебоксарах, Томске, Сочи, Казани.

А дороги где самые ровные и дворники самые ответственные?

Алексей Зубец: Меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта в Грозном, Белгороде, Чите, Симферополе, Костроме, Набережных Челнах, Ставрополе, Тюмени, Севастополе и Москве.

Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ в Грозном, Якутске, Симферополе, Чите, Махачкале, Владикавказе, Нижневартовске, Ижевске, Томске и Уфе. А наибольший прогресс в оценке качества жизни показали Саранск, Тверь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Пермь и Брянск. Часто города, где стало жить лучше, - это центры новых производств и импортозамещения.