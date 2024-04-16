Судья дал Чекалиной два месяца на примирение с мужем

Судья мирового судебного участка Москвы номер 246 дал супругам Артему и Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) два месяца на примирение, их бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В случае если супруги 11 июня прибудут в суд и захотят продолжить бракоразводный процесс судья рассмотрит заявление. Если ответчик не придет в суд без уважительной причины, то после третьей неявки дело рассмотрят без него. Также если после истекшего срока, данного на примирение, супруги не явятся, то бракоразводный процесс будет прекращен.

Напомним, что на развод подала в марте Лерчек. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования по поводу отмывания денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. На два прошедших заседания суда по разводу 25 марта и 12 апреля никто из супругов не явился.

При этом Чекалин подал иск на жену о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, причины неизвестны.