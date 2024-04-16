Метеоролог рассказал, в каких регионах России пройдут паводки

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, в каких регионах России ожидаются паводки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал Ильин, подъем воды ожидается сразу в нескольких регионах России — в Сибири, на Южном Урале, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. По его словам, это связано с холодной и снежной зимой, которая быстро сменилась на весну.

«Снег выпадал на глубоко промерзшую поверхность земли. Теплая весенняя погода пришла достаточно рано, началось активное снеготаяние. Снег превращался в талую воду, и у него не было возможности из-за промерзшего грунта уходить в почву. Он стекал в ручьи, которые входят в реки, и поднимал в них уровень воды», — объяснил эксперт.

Во время паводка в Томске возле моста повесили успокаивающий баннер

Ильин добавил, что к повышению уровня воды в реках также ведет течение в сибирских и уральских реках, которое идет с юга на север.

«В реках в Сибири и на Урале течение направлено с юга на север. А река Урал течет с севера на юг, и в ее нижнем течении лед тает быстрее, чем в верхнем. В тех реках, которые текут с юга на север, в северных районах лед тает гораздо медленнее. Поэтому талая вода, которая в южных районах собирается и идет вниз по течению, упирается в ледяной покров. Она его взламывает, образуются ледяные торосы. Воде в реке некуда течь, ее уровень растет, она начинает растекаться на берега, и образуются паводки», — рассказал он.

Напомним, что 6 апреля на реке Урал в районе города Орск прорвало насыпную дамбу.