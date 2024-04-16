Иск Чекалина к Лерчек оставили без движения

Суд в Москве оставили без движения иск Артема Чекалина к своей жене — блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) — о разделе совместно нажитого имущества. Об этом свидетельствует соответствующая карточка на сайте Мосгорсуда.

Причина такого решение не указывается.

Чекалин планировал взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей. Кроме того он претендовал на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей.

Напомним, что в марте Лерчек подала на развод. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования по поводу отмывания денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. На два прошедших заседания суда по разводу 25 марта и 12 апреля никто из супругов не явился.

При этом Чекалин подал иск на жену о разделе совместно нажитого имущества. Пока пара не разведена, им дан месяц на примирение. Следующее заседание по этому делу пройдет 11 июня.