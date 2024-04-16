СК проверит связь Чичваркина с терроризмом

Следственный комитет России проверит, является ли предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом) спонсором терроризма. Об этом пишет RT.

В материале отметили, что информация о возможной связи Чичваркина с терроризмом поступила от общественников движения "Зов народа". Предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ, добавили в сообщении.

Ранее уголовное дело завели в отношении автора телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой. Ей грозит наказание, предусмотренное статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").