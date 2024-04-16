Дорогу в аэропорт Норильска закрыли из-за метели

Движение по автодороге от Норильска до аэропорта Алыкель на севере Красноярского края закрыто из-за метели для всех видов транспорта, кроме технологического. Об этом говорится в сообщении территориального главка МЧС.

"В связи с низовой метелью с 21:30 [17:30 мск] установлено ограничение движения на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель для всех видов транспорта, кроме технологического", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра на 19:00 (15:00 мск), в Норильске было минус 14 градусов, порывы ветра достигали 17 м/с, шел снег.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края, работает в светлое время суток.