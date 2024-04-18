Россиян призвали информировать власти о работе контактных зоопарков

Деятельность подобных организаций в нашей стране запрещена. При обнаружении этих учреждений стоит жаловаться в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру и МВД. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что можно сделать фотографии точки и купить билет, сохранив чек.

«Вы должны понимать, что это незаконная деятельность, если осуществляется контакт между животными и людьми, тем более в торговом центре. В этой ситуации желательно зафиксировать факт работы этого контактного зоопарка, сделать фотографии. Если не жалко денег, купить билет и приложить чек, где будет видна дата, что это учреждение функционирует. Затем составить обращение и направить его в следующие инстанции: Роспотребнадзор. Раз он функционирует в торговом центре, то это нарушение прав потребителей. Они под угрозу жизнь и здоровье граждан могут ставить такими действиями.Чем «наградят» эти животные людей, никто не знает, какими болезнями. Второе ведомство, куда вам нужно обратиться — это Россельхознадзор, поскольку условия содержания животных Россельхознадзор должен проверять. Третье ведомство, куда вам необходимо обратиться — это прокуратура, поскольку нарушение норм федерального законодательства. Незаконная деятельность этого учреждения, прокуратура должна будет его проверить. Четвёртое ведомство — это МВД. В рамках проверки по незаконной предпринимательской деятельности, а также возможного жёсткого обращения с животными. Если вы видите такие факты, вы можете фотографии сделать, приложить. Четыре ведомства должны эти мероприятия провести, после этого, как правило, такое учреждение закрывается».

Ранее Бурматов указал на риски заражения бешенством в контактных зоопарках. Условия содержания животных в таких точках не соответствуют нормам. Подобные заведения могут вести деятельность под разными организационно-правовыми формами.