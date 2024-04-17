Охлобыстин рассказал, как ему работалось с Наталией Орейро

Актёр Иван Охлобыстин, снявшийся в новогодней комедии "Письмо Деду Морозу" с Наталией Орейро, рассказал о том, как ему работалось с уругвайской актрисой. По его словам, звезда "Дикого ангела" оставила самое приятное впечатление.

"Наталия хорошая. Она влилась в коллектив, улыбчивая, весёленькая. Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная. Я обратил внимание на ее профессиональный подход ко всему. И при этом открытый человек", - поделился Охлобыстин со "СтарХитом". "Общались мы через переводчика. Ну и жестами. Я выражал ей свое восхищение, но не более, чтобы не грузить. Людей много, чего отвлекать. Плюс для нее здесь чужая среда, языком она не владеет, но кое-что понимает. Говорит всем "привет", - поведал он.

По убеждению Охлобыстина, у Орейро нет никаких "звёздных замашек", ведь у настоящих суперзвёзд их и не бывает.

"Ты большого артиста в жизни в толпе не различишь, потому что он - большой артист. А всякая ерунда, мелочь пытается выпендриться", - пояснил он.

Он также признался, что сам "Дикого ангела" не смотрел.

"У меня на тот момент уже было трое или четверо детей. Я пропустил момент".

Орейро уже покинула Россию, завершив съёмки.

В том же интервью Охлобыстин сообщил, что пока не успел посмотреть сериальный хит прошлого года "Слово пацана".