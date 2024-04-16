Мизулина пожаловалась на автора термина «вагинокапитализм»

Екатерина Мизулина обратилась в органы правопорядка из-за лидера движения инцелов России Алексея Поднебесного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В своем заявлении глава «Лиги безопасного интернета» пишет, что контент блогера является деструктивным, в то время как сам Поднебесный занимается преследованием девушек, угрожает им и публикует персональные данные. Кроме того, в своем заявлении Мизулина отмечает, что Поднебесный распространяет в сети материалы педофильского характера.

Сам блогер подтвердил информацию о том, что на него было написано заявление — Поднебесный считает, что его критикуют за защиту прав мужчин, а Екатерину Мизулину он назвал «доносчицей».

До этого психологи установили, почему женщины отказывают инцелам в сексе.

По словам ученых, результаты показали, что главной проблемой большинства инцелов оказалось их крайне плохое психическое здоровье, представленное когнитивными искажениями.