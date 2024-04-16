Во время паводка в Томске возле моста повесили успокаивающий баннер

В Томске возле одного из мостов установили баннер со словами «Я крепкий, я выдержу!» Как сообщает издание «Подъем», это «близкая к мэрии инициатива», связанная с паводком.

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Установка успокаивающего баннера произошла на фоне опасений горожан о том, что бурный паводок может повредить мостовые конструкции.

«Думаю, что закончится все с половодьем, с паводком, и [после этого баннер] уберут. Сейчас, вроде бы, идет на спад вода», — приводит издание слова неназванного сотрудника пресс-службы мэрии города.

16 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Томи в Томске за ночь упал ниже опасной отметки. При этом в деревне Козюлино под Томском за сутки уровень воды поднялся на 14 см, достигнув 970 см, что приближается к опасным значениям.

В МЧС полагают, что в ближайшие дни ожидать существенного спада воды не приходится — напротив, в связи с образованием «пробок» изо льда в районе реки Томь у Томска в период 15-17 апреля вода будет подниматься.