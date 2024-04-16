Стало известно, как пребывание Блиновского в зоне СВО поможет «королеве марафонов»

Уход Алексея Блиновского в зону СВО может помочь его жене вернуться из СИЗО под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Источник из окружения блогера отметил, что контракт Блиновского с МО РФ будет использован в суде для изменения меры пресечения для Блиновской. В частности, блогера могут вернуть под домашний арест, так как сейчас четверо детей остались без присмотра. Сейчас воспитанием детей занимаются их бабушка и дедушка.

При этом источник отметил, что Блиновский отправился в зону СВО «в первую очередь для того, чтобы помочь России». Однако, по словам инсайдера, защита Блиновской непременно воспользуется этим фактом для смягчения приговора.

Алексей в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Также стало известно, что перед отправкой в зону боевых действий Блиновский вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии.