15 апреля самый известный российский клоун, создатель Театра кошек Юрий Куклачев впервые вышел на связь после перенесенного инфаркта, который случился 12 апреля. Артист почувствовал недомогание прямо во время шоу, посвященного своему 75-летию. «Вечерняя Москва» связалась с дрессировщиком и узнала подробности из первых уст.

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— Юрий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, как ваше самочувствие и какие прогнозы врачей?

— Меня спас хирург с золотыми руками. Буквально вытащил с того света. Ведь когда меня привезли в больницу, сердце остановилось прямо на операционном столе. Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь. Сейчас предстоит период реабилитации, пять стентов, которые мне поставили, должны прижиться. И если так произойдет, то можно расслабиться еще лет на пять.

— Всей редакцией желаем вам скорейшего выздоровления! Кстати, о шоу. После каждого своего выступления вы проводите с детьми «Уроки доброты». Расскажите подробнее, что это такое?

— Да. В 2002 году я выпустил серию книг под названием «Уроки доброты». В каждом из произведений описаны упражнения, которые помогают развить в себе доброту и позитивное мышление. Также в одной из моих книг описан еще один важный урок — как не забыть про свою совесть. Сейчас я хотел бы создать настоящую Академию доброты. В ее рамках мы будем работать над внутренним миром ребенка и его духовным развитием.

— Вы много работали и гастролировали за рубежом. Не возникало желания уехать из России?

— Я не понимаю, зачем мне за границу, и не понимаю людей, которые уехали из России. В 1990-м году у меня был контракт с Лас-Вегасом на пять лет. Тогда я мог бы там остаться, но отказался. В тот же год мне помогли организовать свой собственный Театр кошек в Москве. Был один интересный случай. В 1993-м мы продавали билеты на представление за месяц до его начала. Они стоили три рубля (средняя зарплата в 1993 году была 58 тысяч рублей. — «ВМ»). Но в один день мясо подорожало на несколько сотен рублей. После шоу я вышел к зрителям и сообщил, что из-за денежной реформы мне не на что кормить кошек, ведь билеты они купили по старой цене. И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?

— Тем не менее вы получали там множество наград...

— Действительно, я проехал с театром по всему миру. Пять лет подряд мы на месяц уезжали в Японию с гастролями. Затем проехали Америку, Францию и Финляндию. В США нам вручили награду «Золотой феномен». Моего сына Дмитрия очень любила принцесса Диана. Она называла его «золотым мальчиком» и лично вручила ему награду «Золотая кошка» за самое оригинальное выступление. Когда выступали во Франции, на наше шоу пришел легендарный актер Жан-Поль Бельмондо. Он, покоренный нашими номерами, вручил мне кубок «Серебряный клоун» за победу в Международном конкурсе артистов цирка в Монте-Карло.

— Вы говорили, что «Вечерняя Москва» вас спасла. Расскажите подробнее, что именно произошло?

— Да, это так. Однажды у меня хотели отобрать помещение театра, и я не знал, что с этим делать. Но главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов осветил это в газете, которая попала на стол Сергею Собянину. Мэр разобрался в этой ситуации и разрешил все в мою пользу. За что я очень благодарен. Я бы хотел встретиться с Сергеем Семеновичем и рассказать ему о своей идее по созданию Академии доброты.

ДОСЬЕ

Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в подмосковном селе Подрезково. Пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно. В 1963 году Куклачев поступил в московское ПТУ № 3, где учился на печатника. Однако в 1967 году Юрий был приглашен в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1990-м году арендовал помещение и открыл частный театр «Кошкин дом», который позднее был переименован в Театр кошек.

Коротко о главном

— Почему для своих выступлений вы выбрали именно кошек?

— Этих животных любят и взрослые, и дети. Люди, которые приходят в наш театр, могут наглядно увидеть, какие возможности есть у котов. Тем более в любом вероисповедании — это священное животное. Например, у кардинала Ришелье было 15 кошек.

— В 1990-е годы вы участвовали в создании программы «Спокойной ночи, малыши!». Чем именно занимались?

— Я решил сделать серию сюжетов, которые помогли бы детям узнать о тех местах, в которых бывал Иисус. Всего получилось десять таких программ. В них мы рассказали о Вифлееме и нескольких других городах. Потом меня уволили за то, что я якобы пропагандировал Израиль. После этого многие стали воспринимать мой театр как детский, хотя это далеко не так, ведь мы ставим даже драматические спектакли.

— У вас вся семья — цирковые артисты. Сын Дмитрий работает с кошками, как и вы, а дочь Екатерина?

— Катя ставит свои спектакли в нашем театре. Режиссирует их. Например, недавно она поставила спектакль «Против гаджетов». Это история, которая помогает родителям понять, что их ребенок занимается чем-то не тем. Что помимо телефона, есть и другие интересные развлечения.

— Сегодня в некоторых странах предлагают запретить выступления с животными. Как вы к этому относитесь?