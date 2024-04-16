Куклачева переведут из реанимации в обычную палату к концу недели

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату уже к концу этой недели. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает Shot.

По его данным, большую часть времени артист лежит и только иногда привстает, чтобы поесть. Медики наблюдают за Куклачевым в круглосуточном режиме. Дрессировщик планирует дать интервью, чтобы рассказать общественности подробности случившегося, однако на данный момент врачи запрещают ему какие-либо контакты с посторонними.

После выписки артист планирует дать большую пресс-конференцию с медиками, спасшими его жизнь, передает Telegram-канал.

Во время юбилейного шоу, которое проходило 12 апреля на концерте в «Вегас Холле» и было приурочено к 75-му дню рождения артиста, Куклачев почувствовал недомогание. Это стало поводом для того, чтобы вызвать медиков. Скорая помощь увезла артиста после первого отделения спектакля. Сын дрессировщика Дмитрий рассказал, что еще в антракте его отец общался с гостями.

Сам Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта 14 апреля. По его словам, во время операции он был в сознании, врачи сделали ему стентирование для расширения суженных или заблокированных артерий с помощью специальных металлических или неметаллических трубчатых структур, называемых стентами. Всего артисту поставили пять стентов.