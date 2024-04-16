«Мертвые души»: эксперт рассказал о работе мигрантов в сфере ЖКХ

В крупных городах России нередки случаи, когда мигранты только числятся сотрудниками организаций ЖКХ, а фактически работают в других местах, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель Жилищного союза Константин Крохин. По его мнению, «отдельным лицам» выгодно ввозить в РФ работников из ближнего зарубежья.

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В Москве расчетное число дворников — 25 тысяч. Формально 25 тысяч на бумаге есть. За них кто-то получает зарплату. Но эти ребята идут в более прибыльные сферы — в курьеры и такси. Сейчас [мы] живем с большим количеством «мертвых душ» в ЖКХ, которыми являются мигранты, — заявил собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что в России уже сегодня наблюдается недостаток дворников. Однако в случае если в стране будет зафиксирован отток мигрантов, система ЖКХ с этим справится. Крохин уверен, что мигранты в сфере ЖКХ не нужны: достаточно поднять зарплаты, жилье и соцстрахование, и тогда работать в эту сферу пойдут жители регионов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что финансирование модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в России ляжет на плечи налогоплательщиков. Так она ответила на вопрос о том, кто вернет в Фонд национального благосостояния деньги, выделенные на нацпрограммы, в том числе связанные с ЖКХ.