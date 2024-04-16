Икона Богородицы замироточила после наводнения в Оренбурге

С приходом сильного паводка в Оренбурге у прихожанки Никольского кафедрального собора дома замироточила икона Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Оренбургская епархия в Telegram-канале.

Икона хранится в семье прихожанки уже долгие годы. Ее удалось сохранить во времена разрушения большевиками храмов в Оренбургской области. Сперва перед ней молилась мать женщины, а после ее смерти дочь забрала икону себе.

«Она свидетельствует, что в начале СВО икона поменяла свой внешний вид и замироточила. То же самое произошло и с наступлением наводнения в Оренбурге», — заявили в епархии.

Как пояснил представитель религиозной организации журналистам РИА Новости, иконы мироточат при горе или опасной ситуации, призывая поменять свое отношение к жизни и происходящему. Кроме того, она может показать таким образом грешникам, что они совершают духовный поступок.