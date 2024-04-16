Приговор в отношении блогера Максима Каца вступил в законную силу

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Басманного районного суда в отношении блогера Максима Каца со статье о распространении ложных сведений о российской армии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы

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«Максим Евгеньевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

Приговор районного суда первой инстанции без изменения, апелляционная жалоба не удовлетворена.

В августе прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил российского блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.