Россияне назвали картины, которые сильнее остальных вызывают аппетит
Россияне назвали картины, которые больше остальных вызывают аппетит. Как сообщает «Сноб» со ссылкой на исследование «X5 Клуба», лидером опроса оказалась «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева — от нее голод проснулся у 60% респондентов.
В пятерку лидеров также вошли «Натюрморт с сырами» Флориса ван Дейка (59%), «Натюрморт» Клары Петерс (56%), «Корзина с фруктами» Караваджо (55%) и «За завтраком» Зинаиды Серебряковой (45%). Наиболее «аппетитным» жанром опрошенные назвали натюрморт, второе место занял пейзаж, а третье — портрет.
79% рассказали, что чувствуют голод при виде написанных фруктов. 47% заявили, что их привлекают изображения мяса и птицы, а 45% обращают внимание на выпечку и десерты. Меньше всего людей на картинах привлекают морепродукты (29%) и овощи (25%).
23% участников опроса признались, что испытывают чувство голода при виде картин в стиле модерн. Еще 22% заявили, что аппетит у них просыпается при просмотре работ реалистов, импрессионистов и постимпрессионистов.