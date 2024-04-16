Иркутского блогера-миллионника с женой-инвалидом выселяют из дома

Пенсионер Игорь Перевалов, известный блогер-миллионник и резчик по дереву, столкнулся с проблемой выселения из своего дома-мастерской в Иркутской области, сообщает телеканал «360». Договор на аренду жилья он заключил с экс-главой поселка Куйтун еще в 2022 году, но сейчас мужчину выгоняют на улицу с женой-инвалидом и внучками.

© vk.com/igoriablog

Как пишут журналисты, два года назад власти предложили Перевалову переехать в нежилое здание, обустроиться там, а затем его выкупить, однако некоторое время назад ему позвонили приставы и потребовали съехать.

В напряжении. Со всех сторон давят, суд должен быть . За свет как с юрлица что-то насчитали. За два месяца — 150 тысяч долгов, по-моему, повесили, — рассказал блогер.

Сейчас Перевалов продолжает бороться за сохранение своего места труда и жилья, и его подписчики активно помогают ему финансово. Однако сам пенсионер отказывается от идеи покупки другого дома, пока есть шанс вернуть свое жилище. Поддерживающие его люди даже создали петицию, собравшую уже более 8,5 тысячи подписей, чтобы помочь в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что дом на улице Галкинской в Кургане, в котором проживают два человека с инвалидностью, оказался заблокированным при отсыпке улиц песком от паводка. Из-за насыпи не получается вывезти лежачего инвалида из дома.