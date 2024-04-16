СМИ рассказали, чем Блиновская занимается в СИЗО

Блогер Елена Блиновская изучает в СИЗО законодательство по теме специальной военной операции. Как сообщает Telegram-канал Shot, это стало основным досугом «королевы марафонов» в заключении.

По словам источника канала, в изоляторе Блиновская носит спортивный костюм, а также единственная в камере не пользуется косметикой.

Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО

Напомним, что Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следователей, она раздробила бизнес для занижения полученных доходов и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 млн рублей. 22 марта ей предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Адвокат женщины заявляла, что Блиновская признает вину лишь в уклонении от уплаты налогов.

13 апреля СМИ сообщили, что супруг блогера Алексей Блиновский решил отправиться на СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. В публикациях утверждается, что служит в одном из подразделений с марта.