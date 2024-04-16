Стало известно о состоянии арестованной Блиновской

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская чувствует себя не слишком хорошо. Однако в целом она держится, рассказала ее адвокат Наталья Сальникова телеканалу «360».

По словам юриста, создательница «Марафона желаний» сейчас совсем не красится и носит спортивный костюм. Ее состояние Сальникова оценила как удовлетворительное.

«Все в пределах нормы», — отметила она.

Появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о том, что блогер почти все свое время посвящает изучению законодательства по теме СВО Сальникова не подтвердила, отметив, что ей неизвестно, откуда появились такие данные.

Напомним, на днях стало известно решении мужа создательницы «Марафона желаний» отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Сообщалось, что он уже заключил контракт. Позднее появилась информация, что супруг блогера Алексей Блиновский в зоне СВО занимается сборкой беспилотников, а перед отправкой в зону боевых действий он вложил в закупку дронов для российской армии 50 млн рублей.