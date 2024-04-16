Над Сахалином частично ограничат полеты

Зона ограничения полетов будет действовать над частью территории Сахалина на время проведения в июле соревнований беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Интенсив "Архипелаг" пройдет в Сахалинской области с 8 по 21 июля. В его программу войдут инженерные и спортивные соревнования отечественных беспилотников, а также тестирование технологий обнаружения и подавления дронов-нарушителей. Во время их проведения над Сахалином будет действовать зона ограничения полетов общей площадью более 400 квадратных километров.

"Она свяжет между собой площадки на аэродроме Пушистый и озеро Тунайча и позволит реализовать практически любой сценарий - использование БАС массой более 30 кг, перевозку пассажиров и прочее. Как минимум две компании будут испытывать беспилотники со спутниковой связью, которые будут летать от аэродрома <…> до озера", - уточнил директор департамента спецпроектов в области БАС АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Александр Дрозд, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Он напомнил, что с 2024 года в стране реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы". В ряде регионов России уже введены экспериментальные правовые режимы для тестирования беспилотников.

Об интенсиве

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, команд регионов, компаний и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году он будет посвящен перспективным технологиями в энергетике, развитию искусственного интеллекта и современным системам управления регионом на основе ИИ. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" в этом году станет проработка сценариев применения дронов для развития отрасли БАС в стране. Основными площадками проведения мероприятия выступят Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе.

Организаторы интенсива - Платформа Национальной технологической инициативы, Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.