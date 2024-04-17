Губернатор заявил о нехватке питьевой воды в Орске

Город Орск в Оренбургской области столкнулся с нехваткой питьевой воды, так как большинство скважин оказались затоплены. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы — на глубине более двух метров», — сообщил глава региона.

Для решения проблемы во дворах жилых домов Орска установят контейнеры с питьевой водой — в город доставили 100 емкостей объемом 1000 литров, отчитался Паслер, подчеркнув, что любую небутиллированную воду необходимо кипятить. Сейчас, по словам губернатора, специалисты ищут варианты осушения территорий, где находятся скважины.

Орск затопило после прорыва дамбы 5 апреля, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты. В регионе оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков. Впоследствии вода из Орска начала уходить, однако власти предупредили об угрозе повторного затопления города.

Всего в России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.