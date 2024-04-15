Платформа «Росмолодежь.События» открыла новый сезон форумов

Открытие сезона форумов платформы «Росмолодежь.События» состоялось 12 апреля в Доме молодежи. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.

© Вечерняя Москва

В рамках программы состоится 43 мероприятия в 27 регионах. В этом году к участию допускают не только студентов и молодых специалистов, но и подростков от 14 до 15 лет. На базе форумов открываются Центры карьеры, которые будут рассказывать участникам о вакансиях и проводить отбор.

— В 2024 году школьники и студенты СПО впервые примут участие во всех 43 форумах Росмолодежи. Движение Первых при поддержке ведомства подготовило для них полноценные профориентационные смены, — подчеркнул председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Еще одним нововведением станут образовательные экскурсии в офисах ведущих компаний и на крупнейших предприятиях. Ребята смогут создать подкаст на форуме «ШУМ», поучаствовать в конкурсах в сфере экологии и искусства в проекте «Другое Дело» и многое другое.

Также стартовала регистрация на всероссийский форум «ОстроVа» линейки «Росмолодежь.События», который пройдет с 5 по 11 августа на Сахалине. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе федеральной дирекции Росмолодежи.