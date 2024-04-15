27 лет панических атак и затворничество: что стало с Профессором Лебединским

Профессор Лебединский, ставший звездой в 90-е, ведет жизнь затворника в США. Он выходит из дома только по ночам и порой просит денег на оплату счетов и еду у своих фанатов. Как живет некогда популярный автор песни «Я убью тебя, лодочник» рассказал Life.ru.

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Первая слава и панические атаки

Алексей Лебединский вырос в семье врачей. Его отец Игорь Воронцов был главным педиатром СССР, а мать Ольга Маталыгина — профессором кафедры в медицинском университете. Позже, когда Алексей станет узнаваемым, он возьмет фамилию Лебединский и соответствующий псевдоним. Сам певец объяснял в интервью, что это появилось из привычки представляться таким образом, чтобы ускорить приезд такси, мол, водители быстрее едут к солидным людям. Однако близкие к семье Воронцова люди рассказывали, что отцу и матери не нравилось, в каком жанре работает их сын, и не хотели к себе лишнего внимания.

В детстве Алексей учился в музыкальной школе. Однажды во время выступления в Большом зале Ленинградской филармонии его талант отметил советский пианист Святослав Рихтер. Он сказал родителям будущей звезды, что когда-нибудь Алексей его «заменит».

«Эти слова запали в душу родителям, которые с того момента были уверены, что их сын станет великим классическим пианистом, но этого не случилось», — рассказывал Лебединский.

До середины 90-х музыкант пытался всячески зарабатывать: писал заставки для телевидения, делал аранжировки для других исполнителей. В 1995 году Лебединский, наконец, смог записать свои песни и почти сразу стал популярен — в особенности аудитории понравилась песня «Я убью тебя, лодочник». Через два года, в 1997 году, певец выпустил дебютный альбом, который превратил его в звезду.

Однако в этом же году у Лебединского случаются первые панические атаки. Из-за них карьера музыканта оказалась под угрозой. Он полностью отказался от курения и алкоголя, перешел от массовых к выступлениям на частных корпоративах, однако и на них ему стало сложно работать.

Врачи по-прежнему советуют музыканту избегать людей, выступающих раздражителями, но такими для Алексея были практически все.

Переезд в США и затворничество

В России певец проживал до 2014 года. Лебединский занимался музыкой, фотографией, проводил выставки. Начало конфликта на Украине отозвалось в нем лично. Он начал поддерживать оппозиционных деятелей и решил покинуть страну. В частности, он лично познакомился с шахматистом Гарри Каспаровым* (признан Минюстом РФ иноагентом), который так же нередко критикует власти. Позднее Лебединский признался, что серьезно в нем разочаровался.

В США музыкант поселился в небольшом городе Северный Майами-Бич в штате Флорида, где купил дом и кабриолет. Некоторое время он наслаждался отдыхом в местном климате, пока панические атаки не усилились, превратив некогда популярного исполнителя в затворника. На улицу музыкант выходил только по ночам, а двор его дома облюбовали дикие животные.

Изнутри дом «профессора» напоминал высветленный чулан. Узкие комнаты окрашены в белый, что создавало визуальный эффект расширенного пространства. Денег у Лебединского было мало, но это не мешает ему пить вино и содержать старенький Mercedes-Benz CLK500.

«Машина стояла под ураганами, солнцем и вараньими испражнениями, а ремонтники сливались один за другим без объяснения причин, и это реально сводило с ума», — жаловался подписчикам Лебединский, рассказывая, что в итоге установил крышу.

Сейчас с Лебединским живет его молодая жена. Себя девушка называет «свободным голодающим недорежиссером». К музыканту она приехала из России.

Уровень жизни в США

Знаменитость регулярно делится с подписчиками своими проблемами с медицинскими услугами. Психиатр принимает Лебединского по телефону, без очных контактов. По мнению музыканта, врачам в США «понравилось так рубить бабло со времен ковида». Кроме того, в марте 2023 года он попал в больницу, хоть и не уточнил, по какой причине.

164-я улица, где живут Лебединские, считается криминальной. В июне 2022 года там произошла перестрелка, в которой ранения получили два человека. Однако выйти из дома Профессору не дает не криминал, а депрессия, которая длится 27 лет.

«Депрессия, которая не позволяет выйти из дома, она длится уже 27 лет. Мне на себя плевать. Появилось множество фобий. Удивлен, что до сих пор жив. Несколько раз в день гипертонические кризы», — рассказывал певец в недавнем интервью.

Профессор Лебединский подчеркнул, что не собирается накладывать на себя руки, хоть и думает о смерти очень часто. Он заверил, что не пойдет на этот шаг, поскольку «должен дожить эту жизнь».