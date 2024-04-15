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Эпидемиолог заявил о завершении сезона подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Подъемный осенне-зимний сезон заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом закончился. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

В России завершился сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом
© РИА Новости
"Можно смело сказать, что подъемный сезон осенне-зимний [заболеваемости] острыми респираторными заболеваниями и гриппом закончился. <...> У нас с вами заболеваемость составляет примерно 53,1 на 10 тыс. населения", - сказал он.

Онищенко отметил, что в РФ заболеваемость ОРВИ и гриппом на 24% ниже еженедельного эпидемического порога.

Общество
Геннадий Онищенко
Российская академия образования
РАН
Москва