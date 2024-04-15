Стала известна сумма иска Чекалина к Лерчек

Блогер Артем Чекалин направил к своей жене Лерчек иск. Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда рублей, сообщает Shot.

Telegram-канал отмечает, что пока супруги заняты разделом имущества в связи с разводом. В таком списке числится автомобиль Bentley Continental GT 2021 года, стоимость которого составляет более 29 миллионов рублей.

О подаче Чекалиной на развод с мужем стало известно 19 марта. СМИ обратили внимание на соответствующую карточку дела в едином информационном пространстве мировых судей города Москвы.

Как стало известно, на заседание суда по их разводу Чекалина и ее супруг не пришли. Кроме того, туда не явились их адвокаты.

В марте 2023 года Лерчек и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что они погасили задолженность. 29 декабря адвокат Валерии заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров закрыли, с них сняли все ограничения.