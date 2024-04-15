В Калининградской области заявили о введении мер поддержи репатриантов

Калининградская область одной из первых в России ввела меры поддержки для желающих вернуться на родину из-за рубежа. Об этом рассказал в своем Telagram-канале губернатор региона Антон Алиханов.

В 2023 году президент России Владимир Путин указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Документ предусматривал, что прием заявлений будет проводиться при условии владения желающими вернуться русским языком. При этом соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины подтверждать владение русским языком не нужно.

По словам Антона Алиханова, принято решение предоставить репатриантам меры поддержки, соответствующий документ уже подписан и опубликован.

«Репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, компенсируем фактически подтвержденные расходы на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом, а также аренду квартиры в течение полугода», - пояснил глава региона.

Он также обратил внимание на то, что общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

Также одной из мер поддержки станет открытие сервисного центра, в котором можно будет получить консультацию, а также помощь в оформлении документов и на всех этапах переезда. Открыть его планируют в конце апреля.

К репатриантам относятся желающие вернуться на родину россияне, постоянно проживающие за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года, бывшие граждане России, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, а также те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Российской империи и СССР.