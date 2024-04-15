Вильфанд заявил о рекордной глобальной температуре десятый месяц подряд

Март стал десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений, при этом средняя глобальная температура уже девять месяцев на 1,5 градуса превышает доиндустриальные значения. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные европейской программы по изучению климата Copernicus Climate Change Service (Служба по изменению климата "Коперникус").

"Начиная с июня, март стал десятым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. С июля прошлого года глобальная температура на 1,5 градуса выше доиндустриального периода", - сказал он, отметив, что это пороговое значение указано в Парижском соглашении по климату и должно рассчитываться за 10-20 лет, и хотя сейчас его превышение фиксируется всего несколько месяцев, это все равно "очень тревожный сигнал". "Очень многие ученые пишут, что пороговое значение в 1,5 градуса до конца века становится все более труднодостижимым и уже нужно говорить только о пороге в 2 градуса", - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, в кругах ученых распространено мнение, что государства, подписавшие Парижские соглашения, недостаточно действуют в интересах его выполнения.

Согласно данным, опубликованным на сайте "Коперникуса", март 2024 года был на 1,68 градуса теплее средней температуры марта в доиндустриальном периоде.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), состоявшейся во французской столице. 197 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу. Обязательства сторон рассчитаны на 2021-2030 годы.