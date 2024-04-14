Умерла актриса электротеатра «Станиславский» Инна Головина

В возрасте 49 лет ушла из жизни актриса электротеатра «Станиславский» Инна Головина. Она тяжело болела, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

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«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и её номера в серии наших концертов вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», – пояснили в театре.

Руководство театра выразило глубокие соболезнования родными и близким актрисы. Театр дал обещание никогда не забывать замечательную артистку, дорогую коллегу и просто яркую женщину.

Ирина Головина родилась в 1974 году. Она окончила факультет Саратовской консерватории, работала в театрах Саратова и Краснодара, после чего получила другое образование во ВГИКе, с 2003 года она служила театру имени К.С. Станиславского.

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