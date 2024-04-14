Власти объяснили снос единственного в России храма Православной церкви Украины

Единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ), снесенный в Ногинске 11 апреля, был построен незаконно. Об этом изданию «Подъем» Богородского городского округа.

По словам представителя властей, собственнику давали время для того, чтобы переоборудовать здание, однако он этого не сделал.

«В соответствии с нормами законодательства это не храм, а незаконное строение, самовольная постройка. На данном земельном участке собственник имел право возводить жилые, производственные, бытовые и иные здания», — заявили в администрации.

Собеседник издания подчеркнул, что решение суда, по которому собственник мог переделать здание под другое назначение, было вынесено еще в 2016 году. В результате строение снесли. При этом его владельцу выставят счет за выполненные работы.

В администрации также подчеркнули, что религиозное имущество при сносе не повредили.

«Все аккуратно перенесено в 40-футовый контейнер и передано собственнику», — заверил представитель властей.

Он также отметил, что случаи, когда владелец земельного участка создает на своей территории молельный дом, не редки.

О том, что в Ногинске снесли единственный в России храм ПЦУ в честь Святой Троицы, стало известно 13 апреля. Как заявил его бывший настоятель митрополит Адриан (Старина), вынесенное в 2016 году решение суда относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.