Жена Портнягина назвала виновных в задержании мужа

Супруга блогера Дмитрия Портнягина, которого задержали по делу о неуплате налогов, заявила в беседе с NEWS.ru, что за преследование ее мужа ответственен предприниматель Андрей Ковалев. По словам Екатерины, бизнесмен угрожал блогеру и активно искал «потерпевших», чтобы отправить его за решетку. Женщина утверждает, что предприниматель владел информацией о ходе допросов и публиковал ее в Telegram-канале, хотя все участники следственных действий дали подписку о неразглашении.

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Ответственен за это преследование господин Андрей Ковалев. Он угрожал Диме и активно искал «потерпевших», чтобы посадить и ищет до сих пор. За день до ареста Ковалев все знал и опубликовал в своем Telegram-канале информацию об этом. Он владел информацией о ходе допросов и делился этой информацией в своем канале, хотя все участники следственных действий дали подписку о неразглашении, — сказала Екатерина.

Она подчеркнула, что Портнягин жил в Дубае, поскольку опасался вернуться в РФ из-за угроз со стороны Ковалева. Екатерина добавила, что с 2022 года ее муж помогал фронту, чтобы поддержать страну в нелегкое время. По ее словам, последние транзакции на закупку гуманитарной помощи для российских военных составили 45,8 млн рублей.

Последние транзакции на закупку гуманитарной помощи для наших солдат составили 45,8 млн рублей из своих денег. А 9 апреля он поехал лично отвозить гуманитарный груз на фронт. Именно в это время было возбуждено уголовное дело за уклонение физического лица от налогов и сборов, — пояснила супруга Портнягина.

Ранее адвокат Портнягина Михаил Мушаилов заявил, что блогер возместил государству ущерб от неуплаты налогов. По словам юриста, его подопечный признал вину и теперь ожидает решения суда. Мушаилов подчеркнул, что в настоящее время Портнягин находится в статусе задержанного. Заседание суда, на котором будет рассматриваться дело блогера, состоится 15 апреля.